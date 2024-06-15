Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Плюс один. Таиланд официально уведомил Москву о намерении вступить в БРИКС

Плюс один. Таиланд официально уведомил Москву о намерении вступить в БРИКС

В принципе, конечно, ничего особо удивительного то и не произошло. Просто Глава МИД Таиланда Марит Сангиампхонг вручил главе российского МИДа Сергею Лаврову письмо о намерении королевства стать членом БРИКС.

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