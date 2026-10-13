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Регионы России

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Спрос на работников кухни в России вырос на 127% в третьем квартале 2026 года

Спрос на работников кухни в России вырос на 127% в третьем квартале 2026 года

В третьем квартале 2026 года спрос на работников кухни для подработки в России вырос на 127% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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