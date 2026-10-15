Атомный подводный крейсер «Новосибирск» во время учений в Тихом океане поразил цель на расстоянии 1200 километров.
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