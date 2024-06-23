Похождения и превращения Дмитрия Быстролетова Удивительная история выдающегося нелегала советской разведкиВ святцы советской разведки особым шрифтом вписаны имена «великих нелегалов» 30-х годов, а среди них веселым блеском сияет имя Дмитрия Быстролетова.
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