Алтайский аграрный университет хотят модернизировать за 1,1 млрд рублей

После модернизации вуз должен "привлечь молодежь в образовательный процесс" Правительство Алтайского края подало в федеральный центр заявку на модернизацию Алтайского государственного аграрного университета (АГАУ), сообщает "Атмосфера".
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