НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТОЛК

5 подписчиков

В России предложили ежегодно выплачивать по 15 тысяч рублей на каждого школьника

В России предложили ежегодно выплачивать по 15 тысяч рублей на каждого школьника

В России предложили ввести ежегодную федеральную выплату для семей, воспитывающих школьников. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, предложив перечислять родителям по 15 тысяч рублей на каждого ребенка перед началом нового учебного года, сообщает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии