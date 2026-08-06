В России предложили ежегодно выплачивать по 15 тысяч рублей на каждого школьника

В России предложили ввести ежегодную федеральную выплату для семей, воспитывающих школьников. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, предложив перечислять родителям по 15 тысяч рублей на каждого ребенка перед началом нового учебного года, сообщает РИА Новости.
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