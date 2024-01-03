Венгрия все же получила европейские деньги

Венгрия получила от Евросоюза финансовую поддержку на сумму более €445 млн из средств, которые до последнего времени удерживались Брюсселем, продолжающим добиваться от Будапешта выполнения требований в области верховенства права.
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