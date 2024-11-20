🚠 В Крыму из-за непогоды закрыта канатная дорога на Ай-Петри Как сообщили в Telegram-канале туристического центра Ай-Петри, «канатку» откроют, когда наладится погода.
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🚠 В Крыму из-за непогоды закрыта канатная дорога на Ай-Петри Как сообщили в Telegram-канале туристического центра Ай-Петри, «канатку» откроют, когда наладится погода.