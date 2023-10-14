Стало известно об предстоящих изменениях в расписании поездов

С 12 декабря проходящие через Петрозаводск поезда традиционно изменят график движения Портал «Петрозаводск транспортный» рассказал о предстоящих изменениях в расписании поездов, связывающих столицу Карелии с другими регионами и городами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии