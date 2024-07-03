Статистический центр спрогнозировал победителя Евро-2024

Статистический центр Opta провел расчеты и спрогнозировал победителя на Евро-2024. По его мнению, наиболее вероятным является успех сборной Германии, за ней следует сборная Испании, а третье место занимает Англия.
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