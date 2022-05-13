Тихонов о поездке Тутберидзе в США: «Этери наплевать на закон Родченкова, ведет она себя по-хамски. Слышал от одного из руководителей, как она грозилась его уничтожить»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о поездке тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в США.

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