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Попытки Европы отказаться от газа стали трагедией для экономики. Зеленая энергетика не спасает

Попытки Европы отказаться от газа стали трагедией для экономики. Зеленая энергетика не спасает

 8 апреля 426 прочитали Попытки Запада отказаться от привычных углеводородов отнюдь не означает, что весь мир бросится делать то же самое, поэтому стратегия ухода от покупки российских нефти и газа в очередной раз оборачивается для Европы крахом.

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