Блинкен: США добиваются возвращения власти правительству Нигера

ЭЩ

Эдуард Щетинин

А этот самый, Расплющенный Колобок, где был и что заявлял в 2014 году, по поводу госпереворота на Украине и демократически избранного правительства? А также расстрела и уничтожения защитников Демократической власти особенно в Одессе?? Смотри Колобок, раздавленный - сожрать могут Нехватка мучных изделий в Мире!