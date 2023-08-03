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Блинкен: США добиваются возвращения власти правительству Нигера

Блинкен: США добиваются возвращения власти правительству Нигера

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в рамках телефонного разговора с президентом Нигера Мохамедом Базумом сделал заявление о том, что США намерены  добиваться возвращения власти законному правительству этого африканского государства.

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Комментарии
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ЭЩ
Эдуард Щетинин
А этот самый, Расплющенный Колобок, где был и что заявлял в 2014 году, по поводу госпереворота на Украине и демократически избранного правительства? А также расстрела и уничтожения защитников Демократической власти особенно в Одессе??  Смотри Колобок, раздавленный - сожрать могут Нехватка мучных изделий в Мире!
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