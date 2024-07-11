Спикер Джонсон: лидеры НАТО в частном порядке беспокоятся о состоянии Байдена

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что лидеры стран НАТО, с которыми он встречался на мероприятиях саммита Североатлантического альянса, в частном порядке выражали беспокойство состоянием здоровья Джо Байдена и его способностью руководить государством.