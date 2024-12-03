После смерти пенсионерки в частном пансионате для пожилых управляющая пойдёт под суд

В прошлом году управляющая симферопольского пансионата для пожилых людей, в котором проживала 73-летняя пенсионерка, страдавшая рядом заболеваний, самостоятельно приняла решение о смене назначенных ей жизненно необходимых лекарств.
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