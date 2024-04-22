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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Жителей города предупредили об учебной тревоге

Жителей города предупредили об учебной тревоге Администрация Новоаннинского муниципального района информирует вас о том, что в 14:00 26 апреля 2024 года на территории филиала ООО «Каргилл» в г.

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