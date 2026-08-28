🇷🇺🔥🇺🇦 В Запорожье продолжает гореть последний работавший «Эпицентр» ▪️После удара беспилотника в гипермаркете сети «Эпицентр» продолжается крупный пожар.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺🔥🇺🇦 В Запорожье продолжает гореть последний работавший «Эпицентр» ▪️После удара беспилотника в гипермаркете сети «Эпицентр» продолжается крупный пожар.
Свежие комментарии