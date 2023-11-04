Самая престижная автогонка страны — ее придумал «За рулем»

Продолжаем цикл материалов, посвященных 95-летию журнала «За рулем».На старт! Идея собрать на одной трассе лучших пилотов страны из разных гоночных дисциплин родилась в стенах редакции журнала в 1978 году.
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