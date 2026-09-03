В омских вузах начали открывать комнаты матери и ребенка для студенток. Как сообщили в политехе, комната предназначена для детей до 7 лет.
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