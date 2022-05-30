Вкусный десерт, который приготовит даже ребенок

ДЕСЕРТ "РАСТЕНИЕ В ГОРШКЕ"Делала все на глаз, поэтому даю примерное количествоИнгредиенты: плитка шоколада (молочный, горький, темный, можно обычный, можно без сахара) 100гр творожного сыра (можно заменить на рикотту, маскарпоне, мягкий творог, йогурт, творожную массу) подсластитель по вкусу (это может быть сироп, мед, сахарная пудра, варенье, сгущенка, джем) фрукты или ягоды (я брала малину и бананы) несколько шоколадных печенек (Юбилейное, Орео, полезные печеньки без сахара и т.