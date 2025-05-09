В поиске тихих гаваней: может ли евро стать заменой доллару

Обвал рынков после введения США пошлин вновь подогрел разговоры о том, что американский доллар будет постепенно (или даже быстро) терять статус мировой резервной валюты и «тихой гавани» для международных инвесторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии