Компания Activision Blizzard должна выплатить 23,4 млн долларов за нарушение патентных правКомпания Activision Blizzard была признана виновной в нарушении патентных прав и должна выплатить Acceleration Bay 23,4 миллиона долларов.
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