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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Компания Activision Blizzard должна выплатить 23,4 млн долларов за нарушение патентных...

Компания Activision Blizzard должна выплатить 23,4 млн долларов за нарушение патентных...

Компания Activision Blizzard должна выплатить 23,4 млн долларов за нарушение патентных правКомпания Activision Blizzard была признана виновной в нарушении патентных прав и должна выплатить Acceleration Bay 23,4 миллиона долларов.

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