В Петербурге мужчину задержали за развращение 50 детей

В Петербурге 43-летнего мужчину подозревают в совращении детей. Об этом сообщает "Фонтанка". По версии правоохранителей, житель Приморского района знакомился с детьми в возрасте от восьми до 14 лет в социальных сетях и мессенджерах.
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