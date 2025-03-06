Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 524 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Храмов
    Зачем Трампу поддерживать Натовский еврофашизьм Байдена оплачивая его долларами. РВСН.Трамп отказался в...
  • Бендер Задунайский
    Европа - говнометы злобные./ Вот мы сейчас всех вздрючим , а по итогу обосратушки и не боле того .../Премьер Италии пр...
  • Дмитрий Боев
    Ну, бывает...Intuitive Machine...

В Петербурге мужчину задержали за развращение 50 детей

В Петербурге мужчину задержали за развращение 50 детей

В Петербурге 43-летнего мужчину подозревают в совращении детей. Об этом сообщает "Фонтанка". По версии правоохранителей, житель Приморского района знакомился с детьми в возрасте от восьми до 14 лет в социальных сетях и мессенджерах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх