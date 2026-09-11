Российский актер признался в отсутствии собственного жилья

Российский актер, звезда фильмов о Майоре Громе и сериала «Большая фарма» Сергей Горошко признался, что своего жилья у него пока нет и покупать его он не торопится.
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