Soda Luv нашел баланс между противоположностями в жизни в «S.P.A.»

Представитель новой школы рэпа Soda Luv выпустил в свет альбом «S.P.A.» 17 ноября 2023 года. В него вошло 10 треков, 4 из которых — фиты со Словетским, 104, Krec и L’one.
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