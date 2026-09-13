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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис о 3-м месте: «Заслуживал победу и провел идеальную гонку, просто не повезло»

Пилот « Макларена » Ландо Норрис высказался после третьего места на Гран-при Испании. Британец стартовал с поула и, в отличие от соперников, не смог провести «бесплатный» пит-стоп в режиме виртуальной машины безопасности (VSC).

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