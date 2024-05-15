Эрдоган провел экстренное заседание из-за возможной угрозы госпереворота

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал экстренное совещание с руководителями силовых структур в связи с появившимися данными об угрозе государственного переворота, об этом информирует газета Türkiye.
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