Казань формирует 15-минутную доступность инфраструктуры во всех районах города

Во всех районах Казани планируется создать условия, при которых жители смогут за 15 минут добраться до основных объектов инфраструктуры, необходимых для комфортной жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Удары ВСУ повреди...
- Полиция ищет подр...
- Переговоры в Конс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым