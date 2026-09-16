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Татар-информ

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Казань формирует 15-минутную доступность инфраструктуры во всех районах города

Казань формирует 15-минутную доступность инфраструктуры во всех районах города

Во всех районах Казани планируется создать условия, при которых жители смогут за 15 минут добраться до основных объектов инфраструктуры, необходимых для комфортной жизни.

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