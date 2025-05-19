Восточный военный округ: новая переправа в Забайкалье протяженностью 100 метров

Военнослужащие Восточного военного округа обустроили понтонный мост в Хилокском районе Забайкалья. Переправа длиной 100 метров и грузоподъемностью 60 тонн будет работать до середины октября, помогая местным жителям.
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