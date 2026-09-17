Изящный удар: Как Россия переиграла США на Ближнем Востоке, а Иран "дал по зубам" Трампу

На данный момент уже можно утверждать, что Иран "дал по зубам" президенту США Дональду Трампу. Аналитики же оценили изящный удар, который нанесла Москва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трампу поставили ...
- Силуанов выступил...
- В Москве вновь ид...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым