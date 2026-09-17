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Царьград

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Изящный удар: Как Россия переиграла США на Ближнем Востоке, а Иран "дал по зубам" Трампу

Изящный удар: Как Россия переиграла США на Ближнем Востоке, а Иран "дал по зубам" Трампу

На данный момент уже можно утверждать, что Иран "дал по зубам" президенту США Дональду Трампу. Аналитики же оценили изящный удар, который нанесла Москва.

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