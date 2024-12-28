Готовивший теракт против высокопоставленного офицера хранил СВУ в необычном месте

Мужчина, готовивший теракты против высокопоставленного офицера Минобороны России, а также военного блогера, который освещает события спецоперации, хранил самодельное взрывное устройство (СВУ) в кошачьем наполнителе.
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