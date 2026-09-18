Умный дом в Китае: фокус на роботах и устройствах для пожилых

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Китай наращивает усилия по стимулированию потребления, делая модернизацию умного дома более доступной и устраняя барьеры совместимости и сервиса, которые сдерживали более широкое внедрение технологий, заявили официальные лица и отраслевые эксперты.