А кому теперь нужны эти чемоданы без ручки?

Посмотрите пожалуйста, - новое поступление. - Девицы - красавицы. - А как романтично все начиналось! - Бессмысленно здравому человеку рассуждать на тему, как такое могло получиться, ибо все, что в той стороне случается вызывает сплошные вопросы и недоумения.