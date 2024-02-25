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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Надежда
    Зеленый нелох и нетряпка в агонии, он понимает, что если война закончится, то ему конец! Поэтому он будет продолжать ...Киев взял прицел ...
  • Maxim Yushkin
    👎"Родить"- это лишь биология, важно- как воспитать. А эти воспитают (как уж смогут) очень нелояльных "человеков".А кому теперь нуж...
  • Денис Сорокин
    Отправьте их Киму он возьмёт :)А кому теперь нуж...

А кому теперь нужны эти чемоданы без ручки?

А кому теперь нужны эти чемоданы без ручки?

Посмотрите пожалуйста, - новое поступление. - Девицы - красавицы. - А как романтично все начиналось! - Бессмысленно здравому человеку рассуждать на тему, как такое могло получиться, ибо все, что в той стороне случается вызывает сплошные вопросы и недоумения.

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Комментарии
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СимАчка Пушистая
нуачо, женятся. Своих тёток у китайцев маловато, результат демографической политики. Хохлушками улучшат породу. Заодно приучатся к борщам с пампушками.
Ответить
32 мин.
ДС
Денис Сорокин
Отправьте их Киму он возьмёт :)
Ответить
24 мин.
Maxim Yushkin
👎&quot;Родить&quot;- это лишь биология, важно- как воспитать. А эти воспитают (как уж смогут) очень нелояльных &quot;человеков&quot;.
Ответить
10 мин.

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