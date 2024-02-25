Посмотрите пожалуйста, - новое поступление. - Девицы - красавицы. - А как романтично все начиналось! - Бессмысленно здравому человеку рассуждать на тему, как такое могло получиться, ибо все, что в той стороне случается вызывает сплошные вопросы и недоумения.
А кому теперь нужны эти чемоданы без ручки?
Комментарии
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СимАчка Пушистая
нуачо, женятся. Своих тёток у китайцев маловато, результат демографической политики. Хохлушками улучшат породу. Заодно приучатся к борщам с пампушками.
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32 мин.
ДС
Денис Сорокин
Отправьте их Киму он возьмёт :)
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24 мин.
Maxim Yushkin
👎"Родить"- это лишь биология, важно- как воспитать. А эти воспитают (как уж смогут) очень нелояльных "человеков".
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10 мин.
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