Диетолог Чехонина дала россиянам три совета для эффективного похудения

Голодание тут не поможет Диетолог Юлия Чехонина и главврач Клинической больницы №1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко в эфире программы «О самом главном» в эфире телеканала «Россия 1» дали россиянам три совета, которые помогут эффективно похудеть.