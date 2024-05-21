Диетолог Чехонина дала россиянам три совета для эффективного похудения

Голодание тут не поможет Диетолог Юлия Чехонина и главврач Клинической больницы №1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко в эфире программы «О самом главном» в эфире телеканала «Россия 1» дали россиянам три совета, которые помогут эффективно похудеть.
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