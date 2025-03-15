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Выдачу ипотеки ограничат с 1 апреля – что произойдет с ценами на квартиры

Выдачу ипотеки ограничат с 1 апреля – что произойдет с ценами на квартиры

Выдачу ипотеки ограничат с 1 апреля – что произойдет с ценами на квартиры Евгения КомароваС 1 апреля в России ограничат выдачу ипотеки, и эксперты оценили, что в результате произойдет с ценами на квартиры.

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