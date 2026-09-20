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Царьград

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ХМАО-ЮГРА выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону

ХМАО-ЮГРА выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону

Екатерина Мошкова и команда ХМАО-ЮГРА - 1 победили в эстафете 4х6 км на чемпионате России по летнему биатлону в Чебоксарах.

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