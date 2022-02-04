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США ввели санкции против ряда белорусских граждан за «преследование диссидентов»

США ввели санкции против ряда белорусских граждан за «преследование диссидентов»

США вводят визовые санкции в отношении замешанных в «преследовании диссидентов за рубежом» многочисленных представителей властей Белоруссии, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

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