Депутат бундестага Кизеветтер: Путин и Трамп встретятся в марте

Россия и США возобновят контакты на высоком уровне. Переговоры российского лидера Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом состоятся в начале весны, сообщил представитель Христианско-демократического союза Германии, член бундестага Родерих Кизеветтер в соцсети X.
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