Михаил Щербаков сообщил о помощи водителям на заправках Липецка

В Липецке предприятия общепита помогли водителям на автозаправках, предоставляя напитки и еду. Глава города Михаил Щербаков выразил благодарность за поддержку в сложные времена, подчеркнув единство горожан в преодолении трудностей.
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