Конгрессмен Маккол: США продолжат поставлять Тайваню оборонительные вооружения

Соединенные Штаты продолжат поставлять Тайваню оборонительные вооружения. С соответствующим заявлением на встрече в Тайбэе с главой администрации острова Лаем Циндэ выступил председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, информирует ТАСС.
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