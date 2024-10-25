Наталья Гулькина выдала крамольную правду о личной жизни Аллы Пугачевой

Бывшая солистка группы «Мираж» певица Наталия Гулькина поделилась воспоминаниями о своих встречах с Аллой Пугачевой, которая в те времена приходила на студию звукозаписи сопровождением своих возлюбленных.
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