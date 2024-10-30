В фокусе – социальная сфера и инфраструктура

На октябрьском заседании Пермской городской Думы депутаты обсудили развитие спорта в Перми, планы по развитию Кировского района, введение туристического налога, новые требования к фасадам и снижение стоимости проездных для школьников.
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