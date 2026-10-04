Эксперимент Элен Лангер, доказавший, что старость существует лишь в нашем воображении

Все мы знаем, что человеку столько лет, на сколько он сам себя ощущает. Но вряд ли кто-то всерьез воспринимает эту фразу, ведь нас приучили, что человек непременно должен стареть, со всеми вытекающими отсюда не слишком приятными обстоятельствами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Женат в 5 городах...
- Они контролировал...
- Они контролировал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым