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Царьград

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Оборот розничной торговли в Свердловской области превысил 1,8 трлн рублей

Оборот розничной торговли в Свердловской области превысил 1,8 трлн рублей

По итогам 2025 года оборот розничной торговли в Свердловской области превысил 1,8 триллиона рублей. Регион занял шестое место в стране и первое — в Уральском федеральном округе, сообщает Департамент информационной политики.

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