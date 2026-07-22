Оборот розничной торговли в Свердловской области превысил 1,8 трлн рублей

По итогам 2025 года оборот розничной торговли в Свердловской области превысил 1,8 триллиона рублей. Регион занял шестое место в стране и первое — в Уральском федеральном округе, сообщает Департамент информационной политики.
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