Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Валерий Беседин
    Получим ещё одну страну... Если бы одну!!! Если каждому обывателю ясна опасность, то я не думаю, что не понимает это ...Средняя Азия уже ...
  • ninikooo Митусова
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    Средняя Азия уже вся здесь, "  Не сгущайте краски, хотя  ситуация  очень тревожная. Киргизия, Узбекистан  и Таджикист...Средняя Азия уже ...

Что американцы рассказывают Путину про Китай

Что американцы рассказывают Путину про Китай

Когода говорят, что Трамп своими мирными инициативами хочет оторвать Россию от Китая, это не значит что будет все так прямолинейно.

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