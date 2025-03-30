Что американцы рассказывают Путину про Китай

Когода говорят, что Трамп своими мирными инициативами хочет оторвать Россию от Китая, это не значит что будет все так прямолинейно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Искандер" нагрянул во время совещания: Здание СБУ стёрто – под завалами командование фронта. Полыхает от Одессы до Киева
- «Братья, пока не поздно, надо бежать домой!»: диаспоры в панике - Россия решила бороться с мигрантами невиданным до этого способом
- "Кто-то может пояснить?" - Удивительные цифры МВД по детям мигрантов. Депутат призвал решать проблему в корне
Свежие комментарии