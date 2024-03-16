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Навиславская о номере Туктамышевой: «Кто-то увидел Лизу, кто-то – Цветаеву или абстрактного творца. Речь идет про человека и про его взаимоотношения с жизнью и смертью»

Елизавета Туктамышева представила показательный номер под стихи Марины Цветаевой «Реквием», прочитанные Алисой Фрейндлих.

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