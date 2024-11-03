Не купите «мешок с картошкой»: тонкости выбора пуховиков для женщин 50-60

Наступила та самая пора, когда мы снова приглядываемся к новым пуховикам, шубкам и пальто. И тут каждый раз одно и то же: как выбрать что-то тёплое, чтобы не выглядеть, как мешок с картошкой? Хочется ведь и не мёрзнуть, и при этом оставаться стильной.