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Не купите «мешок с картошкой»: тонкости выбора пуховиков для женщин 50-60

Не купите «мешок с картошкой»: тонкости выбора пуховиков для женщин 50-60

Наступила та самая пора, когда мы снова приглядываемся к новым пуховикам, шубкам и пальто. И тут каждый раз одно и то же: как выбрать что-то тёплое, чтобы не выглядеть, как мешок с картошкой? Хочется ведь и не мёрзнуть, и при этом оставаться стильной.

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