Боррель призвал прекратить огонь в Газе, чтобы вакцинировать детей

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал немедленно прекратить огонь в секторе Газа на три дня, чтобы провести вакцинацию детей от полиомиелита.
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