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Царьград

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Питер Кутзе установил мировой рекорд на дистанции 50 м спиной

Питер Кутзе установил мировой рекорд на дистанции 50 м спиной

Южноафриканец Питер Кутзе побил мировой рекорд на дистанции 50 м спиной в Ташкенте, завершив заплыв за 22,09 секунды.

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