Кандидат в президенты США Кристи на дебатах назвал Трампа Дональдом Даком

Претендующий на выдвижение в президенты США от республиканцев бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи на вторых дебатах кандидатов на пост американского лидера назвал политика Дональда Трампа Дональдом Даком.
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